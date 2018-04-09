Nebenzya, BMGK oturumunda konuştu: Batı, Suriye'deki karanlık güçlere yatırım yapıyor

BMGK OTURUMUNDAN CANLI YAYIN:

Ortadoğu'daki durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Nebenzya, "ABD, İngiltere ve Fransa yönetimi, hiçbir neden olmadan ve sonuçları düşünmeden Rusya'ya yönelik cepheleşme politikasını izliyor ve diğerlerini de buna itiyor" dedi.

Rusya'ya yönelik iftira, hakaret, savaşçı söylem, şantaj, yaptırım ve güç kullanma tehditleri dahil geniş yelpazede yöntemlerin kullanıldığını söyleyen Nebenzya, "Utanmadan Rusya'yı tehdit ediyorlar. Bunu yaparken kullandıkları ton ise tüm sınırları aştı. Soğuk savaş döneminde bile selefleriniz ülkeme karşı böyle kabalığa cesaret etmezdi" ifadelerini kullandı.

"Dış sponsorların desteğini alan terörist ve aşırılık yanlıları yeniliyor" diyen Rus diplomat, "Hatırlatayım söz konusu olan donattığınız, finanse ettiğiniz ve meşru hükümeti değiştirmek için bu ülkeye attığınız terörist ve aşırılıkçılardır. Şimdi neden bu yenilginin, bu karanlık güçlere politik ve maddi sermaye yatıranlarda histeriye yol açtığı anlaşılıyor" diye ekledi.

‘KAOSUN BULANIK SULARINDA BALIK AVLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ'

Nebenzya, "Girdiğiniz her yerde, dokunduğunuz her şeyde sizden sonra kaos kalıyor ve sizler bu kaosun bulanık sularında balık avlamaya çalışıyorsunuz ama sadece mutant balıkları yakalayabiliyorsunuz" diye kaydetti.

Rus diplomat, "Konu ne olursa olsun net bir stratejiye sahip olmamanız sadece bizde değil bu salonda oturanların çoğunda şaşkınlık yaratıyor, sadece onlar bunu açık bir biçimde size söyleme cesaretini bulamıyor" dedi.

Nebenzya, bu ülkelerin özellikle konu Suriye olunca düşmanlıklarının güçlü biçimde tezahür ettiğini de sözlerine ekledi.

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