Kırgızistan: Türkiye’yle ticareti 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz

Ankara'yı ziyaret eden Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov'un Sözcüsü Tolgonay Stamaliyev, Rus medyasına açıklamasında, "Ülke liderleri, ekonomi ve ticaret, ulaşım, madencilik ve tarım alanlarındaki işbirliğinin geleceğini ve yatırımları ele aldı. İki ülke arasındaki ticareti 1 milyar dolara çıkarma niyeti ifade edildi. Kırgızistan Devlet Başkanı, ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişimi için iki ülke ticaret odaları arasındaki işbirliğini etkinleştirmeyi ve Türk-Kırgız İş Konseyi'ni kurmayı teklif etti" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki görüşmelerin sonucu bir dizi anlaşma ve memorandum imzalandı.