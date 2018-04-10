ABD, Fransa ve İngiltere'den 'Suriye'ye müdahale' gündemli görüşme trafiği

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal silah saldırısına verilecek karşılığın konuşulduğu bildirildi. ABD ve İngiltere arasında da Dışişleri Bakanlıkları çerçevesinde görüşmeler gerçekleşti.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trump ile Macron'un, 7 Nisan'da Suriye'deki acımasız kimyasal silah saldırısına nasıl karşılık verileceğine ilişkin koordinasyonu" ele aldıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bakanlığa vekalet eden John Sullivan'ın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda Suriye konusunu görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Sullivan ile Johnson'ın Duma'daki saldırı iddiasını, bu olaya uluslararası toplumun vereceği muhtemel karşılığı ve ABD ile İngiltere'nin diğer ülkelerle atacağı muhtemel adımları konuştuğu duyuruldu.

'NE ZAMAN OLACAĞINI SÖYLEMEYECEĞİM'

Öte yandan, Beyaz Saray'da ABD'li üst düzey komutanlar ve Pentagon'daki üst düzey yetkililerle bir araya gelen Trump, "Bu akşam Suriye'yi tartışacağız. Ne zaman olacağını söylemeyeceğim ama Şam yakınlarındaki bu saldırı güçlü bir şekilde karşılık bulacak" değerlendirmesini yaptı. Trump, göreve yeni başlayan Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan da övgüyle bahsederek çok başarılı olacağına inandığını kaydetti.

© REUTERS/ Carlos Barria ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD'li üst düzey komutanlarla bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün sabah yapılan kabine toplantısında askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.