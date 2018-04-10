ABD, Fransa ve İngiltere'den 'Suriye'ye müdahale' gündemli görüşme trafiği

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trump ile Macron'un, 7 Nisan'da Suriye'deki acımasız kimyasal silah saldırısına nasıl karşılık verileceğine ilişkin koordinasyonu" ele aldıkları belirtildi.
Açıklamada, Sullivan ile Johnson'ın Duma'daki saldırı iddiasını, bu olaya uluslararası toplumun vereceği muhtemel karşılığı ve ABD ile İngiltere'nin diğer ülkelerle atacağı muhtemel adımları konuştuğu duyuruldu.
'NE ZAMAN OLACAĞINI SÖYLEMEYECEĞİM'
Öte yandan, Beyaz Saray'da ABD'li üst düzey komutanlar ve Pentagon'daki üst düzey yetkililerle bir araya gelen Trump, "Bu akşam Suriye'yi tartışacağız. Ne zaman olacağını söylemeyeceğim ama Şam yakınlarındaki bu saldırı güçlü bir şekilde karşılık bulacak" değerlendirmesini yaptı. Trump, göreve yeni başlayan Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan da övgüyle bahsederek çok başarılı olacağına inandığını kaydetti.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün sabah yapılan kabine toplantısında askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)