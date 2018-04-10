Kırgızistan: Mahkeme kararları sunulursa, FETÖ konusunda yardımcı olmaya hazırız

Junusov, "Bu yönde işbirliği yapacağız. Bu sadece Türkiye değil Kırgızistan'ın da güvenliği. Bu konuda Türkiye'yle çalışıyoruz. Başvurular var. Eğer yeni bir haber çıkıyorsa bizimle paylaşıyorlar. Bakanlıklarımız arasında özel nota değişimi oluyor" diye açıkladı.

FETÖ'ye karşı mücadele konusunda Türkiye'nin tutumunu paylaştıklarını ve bu yöndeki işbirliğinin ikili güvenlik anlaşmalarına dayandığını dile getiren Kırgız Büyükelçi, "Ama eyleme geçebilmemiz için hukuki delillere ihtiyacımız var. Bize verilen isimler var, bu isimlerle ilgili gerçekten de mahkeme kararları var mı? Bu kararların bize sunulması gerekir" diye kaydetti.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un Ankara ziyareti sırasında Bişkek'in Türk eğitim kurumu Maarif ile işbirliği konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Junusov, "Bu fikri destekliyoruz. Onların Kırgızistan'da eski Sebat, şimdiki Sapat liseleri gibi çalışabilmesi için, lisansın alınması için yardımcı olacağız. Maarif de Kırgızistan'da benzer liseler açacak" ifadelerini kullandı.