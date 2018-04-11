BMGK'da Rusya'nın ikinci tasarısına ABD, İngiltere ve Fransa önderliğinde veto

Rusya, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı iddialarına ilişkin soruşturma yürütülmesini talep eden BMGK'ya ilettiği ilk tasarısı kabul edilmeyince, ikinci tasarısını da konseyde oylamaya sundu.

Rusya'nın ikinci tasarısı da BMGK'de gerekli desteği görmedi. 15 üyeli konseyde Rusya'nın tasarısına Çin, Bolivya, Kazakistan ve Etiyopya destek verdi, ABD, İngiltere, Fransa ve Polonya ise karşı çıktı. 6 ülke de çekimser kaldı.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 9 ülkenin desteğini alması, bunun yanı sıra daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

DUMA'DA KİMYASAL SALDIRI İDDİALARI

Rusya, ikinci tasarıda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ/OPCW) Duma'da yapacağı kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturmaya BMGK'nin destek vermesini talep ediyordu. KSYÖ, sadece kimyasal silah saldırısını soruşturabiliyor, örgütün sorumlularının kimler olduğunu belirleme yetkisi bulunmuyor.

ABD'nin tasarısına karşı Rusya'nın sunduğu ancak reddedilen ilk tasarıda oluşturulması talep edilen BM mekanizmasının sadece Suriye'de kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyup BMGK'ye rapor etmesi ve saldırının sorumlularının mekanizma değil BMGK tarafından belirlenmesi isteniyordu.

Rusya, ABD'nin teklifini ve Batı ülkelerinin talep ettiği mekanizmayı 'bağımsız olmayacağı' tespitiyle reddediyor.