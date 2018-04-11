Azerbaycan'da seçimleri ilk sonuçlara göre İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86.09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (AMSK) Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçlara göre, Aliyev'in oyların yüzde 86.09'unu alarak seçimi kazandığını duyurdu.

© REUTERS/ Aziz Karimov Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Penahov, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev'in oyların yüzde 3.4'ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç'un ise yüzde 3.07 oyla üçüncü olduğunu belirtti.

Seçime katılım oranı ise yüzde 74.51 olarak açıklandı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Aliyev'e, Azerbaycan'daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti.

Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Erdoğan, Aliyev'in tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan'ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.