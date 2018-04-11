Azerbaycan'da seçimleri ilk sonuçlara göre İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (AMSK) Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçlara göre, Aliyev'in oyların yüzde 86.09'unu alarak seçimi kazandığını duyurdu.
Seçime katılım oranı ise yüzde 74.51 olarak açıklandı.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Aliyev'e, Azerbaycan'daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti.
Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Erdoğan, Aliyev'in tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan'ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)