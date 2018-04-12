Doktor, kısırlık tedavisi gören hastalarında kendi spermini kullanmış

Kanada’nın kısırlık tedavisi alanında önemli doktorlardan Norman Barwin’in çocuk sahibi olmak için kliniğine gelen hastalarından bazılarının tedavisinde gizlice kendi spermini kullandığı anlaşıldı.

Rebecca Dixon isimli bir kişi, babasıyla biyolojik bağı bulunmadığını, söz konusu doktorun kliniğine gitmiş bir başka kişi ile genetik yakınlığı bulunduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Dixon ailesi, kliniğe gitmiş olan bazı kişilerle temasa geçti ve büyük skandal zincirleme olarak açığa çıktı.

Daha sonra açılan toplu davada, doktorun bu yolla en az 11 kişinin biyolojik babası olduğu belirtildi. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre kimi çiftlerde partnerin kimi vakalarda ise kimliği belirsiz bir donörün spermini kullanmış olması gerekirken biyolojik babanın Barwin olduğu anlaşıldı.

Vakaların 1970’lerden 2000’lerin başına kadar olan dönemi kapsadığı ve büyük bir bölümünün tespit edildiği belirtiliyor.

Ancak avukatların basına verdikleri bilgilere göre dava dosyası bununla sınırlı değil, zira en az 16 çocuğun aslında ne babaları sandıkları kişilerle ne de Barwin’le bağları var.

Ek olarak, doğumla sonuçlanan 35 kısırlık tedavisinde ise çiftlerin karar verdiği donörlerin spermlerinin kullanılmamış olabileceği belirtiliyor. Bu kişilerin biyolojik babaları hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

‘Yüksek profilli’ bir doktor olarak tanımlanan Norman Barwin, olayın ardından kendisine verilen Kanada Nişanı’nı iade etti.