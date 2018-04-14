Rusya, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısını kınayan karar tasarısını BMGK’ya sundu

Rusya, ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye yaptıkları saldırıyı kınayan ve bu ülkeye saldırılarına beklemeden son vermelerini talep eden karar tasarısının özetini BM Güvenlik Konseyi’ne sundu.

Bir sayfalık özet metinde, ‘ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ve BM Tüzüğü'nü ihlal ederek Suriye'ye gerçekleştirdikleri saldırıdan' Rusya'nın duyduğu kızgınlık dile getirildi. Batılı ülkelerin eylemlerinin sert bir şekilde kınandığı belgede, bu ülkelerden ‘beklemeksizin ve herhangi bir gecikmeye meydan bırakmadan Suriye'ye saldırılara son vermeleri' ve ileride BM Tüzüğü'nü ihlal edecek kuvvet kullanma eylemlerinden kaçınmaları talep edildi.

'BMGK ÜYELERİ SORUMLULUKTAN KAÇMAMALI'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamasında belgenin ‘masada bulunduğunu' ve oylamaya hazır olduğunu belirtti.

Nebenzya, "Bu oturumun sonunda oylanmasını talep ettiğimiz yasa tasarısı özetini dikkatlerinize sunduk" dedi ve BMGK üyelerini ‘sorumluluktan kaçmama' çağrısında bulundu.

Rus diplomat, oturumun katılımcılarına, "Dünya sizi izliyor, ilkelere sadakatinizi ortaya koyun" sözleriyle seslendi.