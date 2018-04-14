Rusya’nın AGİT daimi temsilcisi: ABD Suriye’yi vurarak çözüm müzakerelerini baltaladı

‘ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN EYLEMLERİ TERÖRİSTLERE DOĞRUDAN YARDIM EDİYOR'
SURİYE'DEKİ GERİLİM ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİSTEMİNE YIKICI ETKİ YAPIYOR
Lukaşeviç'in açıklamasında, "Suriye'nin etrafında tırmanan gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemine yıkıcı etki yapıyor. Tarih her şeyi kendi yerine oturtacak ve Yugoslavya, Irak, Libya'da gerçekleştirilen kanlı kırımın ağır sorumluluğu şimdiden Washington'a yüklemiş durumda" dendi.
‘ABD'DEN AVRUPA'DAKİ ULUSLARARASI HUKUKA UYMASI BEKLENEMEZ'
Açıklama metninde, "AGİT, bölgemizdeki güvenliğin ayrılmaz bir biçimde, Akdeniz ve Suriye dâhil komşu bölgelerde meydana gelen olaylarla bağlantılı olduğunu kabul ediyor. Suriye'deki eylemler, Avrupa güvenlik sisteminden ayırmamalı. Eğer ABD, Suriye, Libya, Irak'taki uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ihlal ediyorsa, Avrupa'da da bu ilkelere uyması beklenemez" dendi.
ABD ve müttefiklerinin sorumsuzca eylemleriyle uluslararası hukuk normlarına saygısızlıklarını teyit ettiklerini belirten Lukaşeviç, "Kurallara dayalı bir tür düzen ile ilgili sözlere herhangi bir güven olamaz. Washington'un gözetlediği tek kural, güçlünün haklı olması kuralı" ifadelerini kullandı.
Lukaşeviç açıklamasında ayrıca Rusya'nın AGİT'ten ve uluslararası toplumun aklı başında tüm üyelerinden ABD ve müttefiklerinin ‘kovboyca tutumuna' tepki vermelerini beklediğini de ifade etti.
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