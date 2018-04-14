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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandır Lukaşeviç

    Rusya’nın AGİT daimi temsilcisi: ABD Suriye’yi vurarak çözüm müzakerelerini baltaladı

    © Sputnik /
    Dünya
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    Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye herhangi bir kışkırtma olmadan yaptıkları saldırıyla Suriye krizinin çözümüyle ilgili görüşme formatlarının çalışmalarını baltaladıklarını belirtti.

    Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
    © REUTERS / Eduardo Munoz
    Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: ABD'nin eylemleri, Suriye'deki insani felakati daha da kötüleştiriyor
    Lukaşeviç, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD, İngiltere ve Fransa, herhangi bir kışkırtma olmadan Suriye'deki durumun çözümü için müzakere formatlarının çalışmasını baltalayan, kasıtlı olarak diplomasi şansı vermeyen bir saldırı gerçekleştirdi. Kendilerine soruşturma, yargılama ve adalet yönetimi yetkisi vererek, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) soruşturmasının sonuçlarını beklemedi ve hatta eylemleri ile onu engellemeye çalıştı" ifadelerine yer verildi.

    ‘ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN EYLEMLERİ TERÖRİSTLERE DOĞRUDAN YARDIM EDİYOR'

    Suriye-Beşar Esad
    © AP Photo / Bassem Tellawi
    Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
    ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki son eylemleriyle idarelerinde bulunan teröristlere doğrudan yardım ettiğini söyleyen Lukaşeviç, "Söz konusu eylemler, bu ülkelerin AGİT'teki taahhütleriyle doğrudan çelişiyor. Bu tür adımlar kesinlikle kabul edilemez ve yasal değil" ifadelerini kullandı.

    SURİYE'DEKİ GERİLİM ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİSTEMİNE YIKICI ETKİ YAPIYOR

    Lukaşeviç'in açıklamasında, "Suriye'nin etrafında tırmanan gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemine yıkıcı etki yapıyor. Tarih her şeyi kendi yerine oturtacak ve Yugoslavya, Irak, Libya'da gerçekleştirilen kanlı kırımın ağır sorumluluğu şimdiden Washington'a yüklemiş durumda" dendi.

    ‘ABD'DEN AVRUPA'DAKİ ULUSLARARASI HUKUKA UYMASI BEKLENEMEZ'

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS / Francois Lenoir
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    Açıklamada ayrıca Suriye'deki uluslararası hukuk ilkelerini ihlal eden ABD'den, Avrupa'da söz konusu ilkelere uymasının beklenemeyeceği kaydedildi.

    Açıklama metninde, "AGİT, bölgemizdeki güvenliğin ayrılmaz bir biçimde, Akdeniz ve Suriye dâhil komşu bölgelerde meydana gelen olaylarla bağlantılı olduğunu kabul ediyor. Suriye'deki eylemler, Avrupa güvenlik sisteminden ayırmamalı. Eğer ABD, Suriye, Libya, Irak'taki uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ihlal ediyorsa, Avrupa'da da bu ilkelere uyması beklenemez" dendi.

    ABD ve müttefiklerinin sorumsuzca eylemleriyle uluslararası hukuk normlarına saygısızlıklarını teyit ettiklerini belirten Lukaşeviç, "Kurallara dayalı bir tür düzen ile ilgili sözlere herhangi bir güven olamaz. Washington'un gözetlediği tek kural, güçlünün haklı olması kuralı" ifadelerini kullandı.

    Lukaşeviç açıklamasında ayrıca Rusya'nın AGİT'ten ve uluslararası toplumun aklı başında tüm üyelerinden ABD ve müttefiklerinin ‘kovboyca tutumuna' tepki vermelerini beklediğini de ifade etti.

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    Etiketler:
    AGİT, Aleksandr Lukaşeviç, ABD, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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