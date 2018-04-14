Letonya eski Dışişleri Bakanı: Suriye saldırısı NATO’yu böldü

© REUTERS / Francois Lenoir Stoltenberg: Bütün NATO ülkeleri harekata destek veriyor

Yerel bir radyo kanalına konuşan Jurkans, saldırıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"NATO'da bölünme görüyorum. Suriye'ye 3 ülke saldırdı, peki diğer ülkeler nerede? Neden ‘NATO orduları Suriye'yi cezalandırmaya karar verdi' türünden başlıklar yok? Bu tuhaf bir şey. Her hâlükârda Londra ve Paris şimdi çok uyanık olmalı. Çünkü bu tüm Arap dünyasına karşı yapılan bir eylem. Bu çatışmaya İran, Irak, Türkiye ve Kürtler ilgi duyuyor. İran'ın bu durumu gerektiği gibi değerlendireceğinden eminim."