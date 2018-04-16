Mogherini, Suriye konferansında Rusya, Türkiye ve ABD’nin hangi düzeyde temsil edileceğini söylemedi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, önümüzdeki hafta Brüksel’de yapılacak Suriye konferansında Rusya, Türkiye ve ABD’yi kimlerin temsil edeceği yönündeki soruya doğrudan yanıt vermekten kaçtı.

Mogherini, Suriye konferansına davet edilen ülkelerin hangi düzeyde temsil edileceği sorusuna, "Bölgesel varlık anlamında iyi tepki aldık ama ülkelerin somut olarak hangi düzeyde temsil edeceğini söylemekten kaçınırdım. Tam katılımcı listesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Halihazırda katılım düzeyi göreceli, bu özellikle de az önce anımsattıklarınızdan bazıları dahil bölgesel oyuncuları ilgilendiriyor" yanıt verdi.

Brüksel'de nisan sonlarında, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde Suriye ve bölgeye destek konulu uluslararası konferans yapılacak. Daha önce AB'den bir kaynak, Rusya'nın bu konferansa davet edildiğini bildirmişti.