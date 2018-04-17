Ermenistan’da muhalefet ‘kadife devrim’ komitesini kurdu

Ermenistan’da eski Devlet Başkanı ve yeni Başbakan Serj Sarksyan’a karşı protestolara liderlik eden muhalif vekil Nikol Paşinyan, ülkede ‘kadife devrim’ komitesinin kurulduğunu ilan etti.

© AP Photo / BURHAN OZBILICI Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, protestolara rağmen Ermenistan'ın yeni başbakanı oldu

Komitenin, yöneteceğini protesto harekatını ‘zafer elde edilinceye kadar' yürüteceğini açıklayan Paşinyan, "Devrim komiteleri, devlet kurumlarını bloke etmek için her bir bölgede kurulacak ve çok yakında polis dahil tüm kurumlar devrim komitesinin emirlerini yerine getirmeye başlayacak" dedi.

Bölgelerdeki devlet kurumlarına yönelik ablukaların yarın Çarşamba günü başlayacağını belirten muhalif lider, Erivan'da devlet binalarına giriş ve çıkışlarda yetkililer için kontrol noktalarını kurma niyetinde olduklarını anlattı.

Muhalifler, gösterinin ardından başkent Erivan caddelerinde yürüyüş planlıyor. Protestoculara meydanda kalmama çağrısı yapan Paşinyan, "Yürüyüş yapıyoruz, sonra Cumhuriyet Meydanı'na dönüyoruz, müzik dinliyoruz ve gece evlerimize gidiyoruz" dedi.