DJ Aviciii, ölü bulundu

Dünyaca ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling 28 yaşında hayatını kaybetti. Bergling, Avicii ismiyle de tanınıyor.

© REUTERS / Danny Moloshok Oyuncu Mark Salling intihar etti

Aviciii ismiyle bilinen İsveç doğumlu müzisyenin menajeri Diana Baron, DJ'in Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu kaydetti.

Aşırı alkol kullanımının yol açtığı akut pankreatit hastalığı geçiren Aviciii'nin 2014'te safra kesesi ve apandisi alınmıştı.

Madonna, Coldplay ve David Guetta ile çalışan Berling 2016'da turneye çıkmayı bıraktı.

İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi oldu; iki defa da Grammy'ye aday gösterildi.

2010 yılında çıkan single'ı Seek Bromance ile adını dünyaya duyuran sanatçı birçok Avrupa ülkesinde müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.