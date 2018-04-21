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    Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı protestolarda erken seçim talebi

    Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı protestolarda erken seçim talebi

    © REUTERS / Vahram Baghdasaryan
    Dünya
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    Ermenistan'da parlamentonun eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığını onaylamasına tepki gösteren on binlerce muhalif protestoların sekizci gününde ülkede erken parlamento seçimleri düzenlemesini talep etti.

    Ermenistan bayrağı
    © AP Photo / Sergei Grits
    Ermenistan’da muhalefet ‘kadife devrim’ komitesini kurdu
    Sarkisyan’ın iki dönem devlet başkanlığı görevini tamamlaması ardından başbakanlık görevinin parlamentoda onaylanmasına tepki gösteren muhalif liderlerden Nikol Paşinyan'ın çağrısıyla bir haftadır sokaklarda olan muhalifler cuma günü de başkent Erivan’ın merkezindeki bazı sokaklara girişleri engelledi.

    ‘Direniş göster, Serj’e hayır de’ gibi sloganlar atan protestoculara müdahale eden polisin 200 kişiyi gözaltına aldığı haberleri geldi.

    Erivan’da 30.000’i aşkın protestocunun yer aldığı kalabalık karşısında bir konuşma yapan muhalif Paşinyan, “Serj Sarkisyan istifa etmeli. Ülkede erken parlamento seçimleri düzenlenmeli” dedi.

    Paşinyan ayrıca, erken seçimler için iktidar partisiyle görüşmeler yapmaya hazır olduklarını da söyledi.

    Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan
    © AP Photo / BURHAN OZBILICI
    Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, protestolara rağmen Ermenistan'ın yeni başbakanı oldu
    Paşinyan daha önce de Çekoslovakya’da komünist hükümetin düşmesiyle sonuçlanan protestolara gönderme yaparak, "Ülkede barışçıl kadife devrim başladı" ifadelerini kullanmıştı.

    Bu arada Sarkisyan’a Ermenistan’da yayın yapan Shant televizyonuna verdiği demeçte, “(Protestoculara karşı) güç kullanmak istemiyoruz. Fakat bu atmosferin ülkeye hakim olmasına izin veremeyiz” demişti.

    Sarkisyan, 2008 yılında devlet başkanı seçilmişti. İki dönem devlet başkanlığı yapan ve anayasaya göre üçüncü dönem devlet başkanlığı yapamayacak olan Sarkisyan istifa edip iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti.

    Sarkisyan'ın adaylığı sırasında Ermenistan anayasasında değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.

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    Etiketler:
    Serj Sarkisyan, Ermenistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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