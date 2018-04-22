Ermenistan Devlet Başkanı muhalif liderle görüştü

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan’ın, selefi Serj Sarkisyan’a karşı devam eden protesto gösterilerinin başındaki muhalif lider Nikol Paşinyan ile bir araya geldiği bildirildi.

© AFP 2018 / Vano SHLAMOV Ermenistan muhalefeti: Sadece Sarkisyan'ın gidiş takvimini görüşürüz

Başkent Erivan'da binlerce göstericinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarkisyan, protestocularla diyalog kurulmasını umduğunu söyledi.

Nikol Paşiyan ise görüşmenin ardından devlet yetkilileriyle müzakere edebilmek için yanlılarından kendisine yetki vermelerini istedi.

Müzakerelerin konusunun sadece eski devlet başkanı Serj Sarkisyan'ın istifası olacağını doğrulayan Paşinyan, "İktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesiyle ilgili şartları ve önerdiğimiz gündemle ilgili görüşmeye hazırız" diye konuştu.