Ermenistan Devlet Başkanı muhalif liderle görüştü

Başkent Erivan'da binlerce göstericinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarkisyan, protestocularla diyalog kurulmasını umduğunu söyledi.
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Nikol Paşiyan ise görüşmenin ardından devlet yetkilileriyle müzakere edebilmek için yanlılarından kendisine yetki vermelerini istedi.
Müzakerelerin konusunun sadece eski devlet başkanı Serj Sarkisyan'ın istifası olacağını doğrulayan Paşinyan, "İktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesiyle ilgili şartları ve önerdiğimiz gündemle ilgili görüşmeye hazırız" diye konuştu.
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