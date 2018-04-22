System of a Down solistinden Ermenistan yorumu: Renkli devrim terminolojisinden kurtulun

© AP Photo / Dmitri Lovetsky Ermenistan Devlet Başkanı muhalif liderle görüştü

Tankian, Ermenistan'ın hiçbir ülkeye bağımlı olmaması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Dinlemek isterseniz birkaç tavsiyem var. Birincisi, doğu batı mücadelesiyle ilgili olan 'renkli devrim' terminolojisinden kurtulmak. Mücadelemiz ne doğu ne de batı için. Sadece adalet ve ilerici bir değişim için."

Tankian, eylemcilerin adaletsizlik, yolsuzluk ve çevre kirliliğini ortadan kaldıracak ve eylemcileri barışçıl protestolarına devam etmeleri konusunda yüreklendirecek net taleplerden oluşan bir reform paketi hazırlaması gerektiğini belirtti.

In case you missed the live stream of last night’s interview about the protests in Armenia Vahe Berberian and I did on ARTN last night, here’s a YT link — https://t.co/kuaOXZxiOx #armeniaprotest #YerevanProtest — Serj Tankian (@serjtankian) 21 Nisan 2018

​MECLİS TARAFINDAN SEÇİLEN İLK BAŞBAKAN

© AP Photo / BURHAN OZBILICI Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, protestolara rağmen Ermenistan'ın yeni başbakanı oldu

Ermenistan'da 13 Nisan'da, eski başbakan Serj Sarkisyan'ın yeniden başbakan olarak görevlendirilmesine karşı başlayan eylemler çok sayıda şehre yayılmıştı.

Muhalefet lideri Nikol Paşinyan, çarşamba günü yaptığı açıklamada Ermeni kökenli Fransız şarkıcı Charles Aznavour'u sokak eylemlerine katılması için Ermenistan'a davet etmişti.

Sarkisyan, 9 Nisan tarihinde, ülke başkanlık sisteminden parlementer sisteme geçtiğinden beri meclis tarafından seçilerek görevendirilen ilk başbakan olmuştu.