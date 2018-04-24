Batılı ülkeler, BMGK'da Rus vetosunu bypass etmenin yollarını arıyor

Kimyasal saldırı provokasyonunu gerekçe göstererek Suriye'ye füze saldırısı düzenleyen Batılı ülkeler, Suriye'de giderek derinleşen çıkmazdan kurtulmak için Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) veto hakkını bypass etmeye çalışıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre Batılı ülkeler, 5 daimi üyenin oybirliği sağlayamaması durumunda BM Genel Kurulu'na BMGK'yı bypass ederek olaya müdahale etme yetkisi veren 'Barış İçin Birleşme' olarak bilinen 377A sayılı kararı uygulamaya koymak istiyor.

337A sayılı kararın uygulanması halinde Batılı ülkeler, Rusya'nın BMGK'nın daimi üyesi sıfatıyla sahip olduğu ve Suriye krizinde birçok kez kullandığı veto hakkını bypass etme imkanına erişecek.

Guardian'a konuşan eski BM yetkilisi ve Uluslararası Af Örgütü şefi Ian Martin, "Rus vetosu, BM'nin kolektif eylem çabalarının sonu olmamalıdır. Kimyasal silah kullanımı karşısında hesap verebilirliği temin etme ve Suriye krizinin yarattığı korkulara son verme sorumluluğu tüm uluslararası topluma aittir" ifadelerini kullandı.

ABD, Fransa ve İngiltere, 14 Nisan'da BMGK'yı bypass ederek ve başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suriye'ye füze saldırısı düzenlemişti.