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    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko

    ‘Ukrayna mahkemesi Poroşenko hakkında dava açılmasına hükmetti’

    © Sputnik /
    Dünya
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    Ukrayna eski Başsavcı Yardımcısı avukat Renat Kuzmin, mahkemeden adli makamlara Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko hakkında ceza davası açma talimatı geldiğini belirtti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko
    © REUTERS / Thomas Peter
    Viyana balosunda FEMEN'den Poroşenko protestosu
    Mahkemenin vergi kaçırmak amacıyla suç örgütü oluşturma vakasının soruşturulmasını talep ettiğini duyuran Kuzmin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Müfettişler, bu suç örgütünün doğrudan anayasanın garantörü olan kişi tarafından mı kurulduğunu, yoksa bunu, kendisinin hiç haberi olmadan onun için ‘sevgili dostlarının’ mı yaptığını açıklığa kavuşturacaklar.”

    Bunun Poroşenko hakkında açılacak olan 10. dava olduğunu söyleyen Kuzmin, daha önce kendisinin yaptığı başvurular üzerine mahkemelerin birçok soruşturma açılmasına hükmettiğini kaydetti, fakat mahkeme kararlarının üzerinde dava açılıp açılmadığı konusunda bilgi vermedi.

    POROŞENKO'YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko
    © Sputnik /
    Poroşenko’dan BDT’den resmen çıkmaya yönelik prosedürleri başlatma talimatı
    Poroşenko’ya, kendisine ait Roshen (şekerleme) fabrikası üzerinden Rus ordusuna finansman sağlayarak vatana ihanet etmek, petrol ve gaz sanayi şirketi Ukrgazdobycha üzerinden haksız kazanç sağlamak, (eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail) Saakaşvili’yi Ukrayna vatandaşlığından yoksun bırakmak, Ukrayna’nın ABD’deki başkanlık seçimlerine ‘yasadışı yollardan müdahale etmek’, gibi suçlar yöneltiliyor.

    Poroşenko ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) raporuna istinaden Donbass bölgesinde düzenlenen harekât sırasında dava dışı idam ve işkence olaylarından, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) gizli hapishaneler kurmasından  da sorumlu tutuluyor.

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    Etiketler:
    Mihail Saakaşvili, Pyotr Poroşenko, Donbass, ABD, Rusya, Ukrayna
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