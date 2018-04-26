‘Ukrayna mahkemesi Poroşenko hakkında dava açılmasına hükmetti’

Mahkemenin vergi kaçırmak amacıyla suç örgütü oluşturma vakasının soruşturulmasını talep ettiğini duyuran Kuzmin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Müfettişler, bu suç örgütünün doğrudan anayasanın garantörü olan kişi tarafından mı kurulduğunu, yoksa bunu, kendisinin hiç haberi olmadan onun için ‘sevgili dostlarının’ mı yaptığını açıklığa kavuşturacaklar.”
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Bunun Poroşenko hakkında açılacak olan 10. dava olduğunu söyleyen Kuzmin, daha önce kendisinin yaptığı başvurular üzerine mahkemelerin birçok soruşturma açılmasına hükmettiğini kaydetti, fakat mahkeme kararlarının üzerinde dava açılıp açılmadığı konusunda bilgi vermedi.
POROŞENKO'YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Poroşenko ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) raporuna istinaden Donbass bölgesinde düzenlenen harekât sırasında dava dışı idam ve işkence olaylarından, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) gizli hapishaneler kurmasından da sorumlu tutuluyor.
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