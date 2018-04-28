Bakü’deki Trump Towers binasında yangın

Yaklaşık olarak 3 saat süren yangın söndürme çalışmalarına 100'e yakın kurtarma görevlisi ve 25 itfaiye aracı katıldı. Olay yerine gelen Azerbaycan Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Etibar Mirzyaev, yangın söndürme çalışmalarının su yetersizliğinden dolayı gereğinden uzun sürdüğünü açıkladı. Yangının nedenleriyse araştırılıyor.
В Баку загорелся небоскреб Trump Tower. #Баку #trumptowerfire pic.twitter.com/BukksWB6wX— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 Nisan 2018
Klinik Tıp Merkezi'nin toksikoloji bölümü yöneticisi Azer Magsudov, Sputnik'e yaptığı açıklamada bir kişinin dumandan zehirlendiğini, kişinin ‘ağır durumda olduğunu fakat doktorların ellerinden geleni yaptıklarını' söyledi.
33 katlı Trump Tower'in yüksekliğinin 130 metre olduğu biliniyor. İnşaatı neredeyse tamamlanan bina henüz hizmete girmedi.
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