Bakü’deki Trump Towers binasında yangın

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan ve çok yakınında Formula 1 Grand Prix Yarışlarının yapıldığı Trump Towers binasında yangın çıktı.

© AFP 2018 / Bryan R. Smith New York'ta bulunan Trump Tower'da yangın

Olayı görenlerin Sputnik'e aktardığı bilgiye göre yanmaya başlayan Trump Towers binasına gelen tüm yollar kapatıldı, çok sayıda kurtarma ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık olarak 3 saat süren yangın söndürme çalışmalarına 100'e yakın kurtarma görevlisi ve 25 itfaiye aracı katıldı. Olay yerine gelen Azerbaycan Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Etibar Mirzyaev, yangın söndürme çalışmalarının su yetersizliğinden dolayı gereğinden uzun sürdüğünü açıkladı. Yangının nedenleriyse araştırılıyor.

​Klinik Tıp Merkezi'nin toksikoloji bölümü yöneticisi Azer Magsudov, Sputnik'e yaptığı açıklamada bir kişinin dumandan zehirlendiğini, kişinin ‘ağır durumda olduğunu fakat doktorların ellerinden geleni yaptıklarını' söyledi.

33 katlı Trump Tower'in yüksekliğinin 130 metre olduğu biliniyor. İnşaatı neredeyse tamamlanan bina henüz hizmete girmedi.