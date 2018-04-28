Ermenistan’da muhalifler, iktidar partisinin aday çıkarmama kararına rağmen protestolara devam edecek

Daha önce muhalif lider Nikol Paşinyan, Ermenistan Başbakanı'nın erken seçimlere kadar geçici hükümet kuracak bir ‘halk adayı' olması gerektiğini açıklamıştı.
Başkent Erivan'da muhalifleri sokağa çıkararak 17 Nisan'da başbakan seçilen eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın 23 Nisan'da istifa etmesini sağlayan Paşinyan, kendisinin kabinenin başına geçmeye hazır olduğunu da belirtmişti.
Ermenistan parlamentosu başbakanın seçilmesi konusunu 1 Mayıs'ta görüşecek. Başbakanın seçilebilmesi için 105'ten 53 ‘evet' oyu gerekiyor. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin 105 koltuklu parlamentoda 58 koltuğu, Paşinyan'ın liderlik ettiği Yelk Birliği ile ikinci büyük parti Tsarukyan Koalisyonu'nun birlikte 40 koltuğu bulunuyor.
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