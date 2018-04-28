Ermenistan’da muhalifler, iktidar partisinin aday çıkarmama kararına rağmen protestolara devam edecek

Nikol Paşinyan’ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi’nin sözcüsü Tigran Avinyan, muhaliflerin iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi’nin aday çıkarmama kararına rağmen protestolara devam edeceğini belirtti.

© AFP 2018 / KAREN MINASYAN Ermenistan yeni başbakanını 1 Mayıs'ta seçecek, protestoların lideri Paşinyan aday gösterilebilir

Cumhuriyetçi Parti'nin Sözcüsü Eduard Şarmazanov'un, partisinin zıtlaşmayı önlemek için başbakanlık koltuğuna aday çıkarmayacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Avinyan, "Planlarımızı değiştirmeyeceğiz, protesto eylemlerine devam edeceğiz. Şarmazanov'un açıklaması yeterli değil. Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi, halktan adayı net bir şekilde desteklediğini ifade etmeli" diye konuştu.

Daha önce muhalif lider Nikol Paşinyan, Ermenistan Başbakanı'nın erken seçimlere kadar geçici hükümet kuracak bir ‘halk adayı' olması gerektiğini açıklamıştı.

Başkent Erivan'da muhalifleri sokağa çıkararak 17 Nisan'da başbakan seçilen eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın 23 Nisan'da istifa etmesini sağlayan Paşinyan, kendisinin kabinenin başına geçmeye hazır olduğunu da belirtmişti.

Ermenistan parlamentosu başbakanın seçilmesi konusunu 1 Mayıs'ta görüşecek. Başbakanın seçilebilmesi için 105'ten 53 ‘evet' oyu gerekiyor. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin 105 koltuklu parlamentoda 58 koltuğu, Paşinyan'ın liderlik ettiği Yelk Birliği ile ikinci büyük parti Tsarukyan Koalisyonu'nun birlikte 40 koltuğu bulunuyor.