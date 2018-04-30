Poroşenko, Donbass'ta yeni operasyon başlattı

Poroşenko, ordunun üst düzey komutanlarıyla Donbass'taki duruma ilişkin bir toplantı yaptı.

Poroşenko, Facebook hesabından yayınladığı toplantı videosunda, SBU'nun Donbass'ta düzenlediği terörle mücadele operasyonuna son verdiklerini belirtti. Bu formatın süresinin dolduğunu düşünen Poroşenko, bundan sonraki süreçte bölgedeki operasyonun Ukrayna ordusu tarafından yürütüleceğinin altını çizdi.

Bunun yanında Poroşenko, gerekli görülmesi halinde belirli noktalara terörle mücadele operasyonu düzenlenebileceği şerhini de koydu. Poroşenko, tehdit oluşması durumunda her an terörle mücadele operasyonuna geçebileceklerini kaydetti.

Poroşenko, "Bu sıradan bir format değişikliği değil. Bu, Ukrayna topraklarının ve Ukraynalıların korunması için yeni bir fırsat. Ukrayna, her bir karış ülke toprağı için mücadele etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna yönetimi, Donbass bölgesindeki terörle mücadele operasyonunu 2014 yılında başlatmıştı.