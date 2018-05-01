Dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'de çay bahçelerinin ortalama 2 ile 2.3 dönüm olduğunu vurgulayarak, "Mutlaka sözleşmeli bir şekilde 100 dönümden aşağı olmamak kaydıyla bu alanları destekleyerek büyütmeliyiz" diye konuştu.