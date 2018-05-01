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    Dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

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    • Binlerce Yunan başkent Atina'da en az 3 farklı 1 Mayıs gösterisi için yürüdü. Kentte toplu ulaşım hizmeti azaltılırken trenler ve feribotlar çalışmadı. Müzeler de 1 Mayıs nedeniyle kapalı.
    • Polis Komünist Parti'nin organize ettiği 1 Mayıs eylemine en az 7.000 kişinin katıldığını açıklarken, göstericiler parlamento önünden ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Selanik'te de dört adet 1 Mayıs gösterisi bekleniyor.
    • İspanya'nın 70'ten fazla kentinde de 1 Mayıs gösterileri yapılıyor. Katılımcılar daha yüksek maaş ve emeklilik ücreti ile cinsiyet eşitliği çağrısı yaptı. Eylemlerin en büyüklerinden birinin yapıldığı başkent Madrid'de binlerce kişi 'Kazanma vakti' sloganı attı. UGT sendikasının genel sekreteri Pepe Alvarez ülkedeki serveti yeniden dağıtabilmek için feministlerin, gençlerin ve emeklilerin isteklerinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
    • Filipinler'de de çeşitli gruplara mensup yaklaşık 5.000 kişi başkent Manila'da kısa vadeleri işe alım sözleşmelerine son vereceğini açıklayan ancak başarısız olan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi protesto etti. Katılımcılar hükümetten düşük ücret, işsizlik ve sendikalara yönelik baskılar konularında çözüm istedi.
    • Güney Kore'de de binlerce sendika üyesi başkent Seul'de 1 Mayıs eylemine katıldı. Katılımcıların hükümete yönelik temel talepleri arasında saatlik asgari ücretin 10.000 won'a yani yaklaşık 9 buçuk dolara yükseltmesi de vardı. Polis rakamlarına göre gösteriye yaklaşık 10.000 kişi katıldı.
    © AFP 2018 / ANGELOS TZORTZINIS
    Binlerce Yunan başkent Atina'da en az 3 farklı 1 Mayıs gösterisi için yürüdü. Kentte toplu ulaşım hizmeti azaltılırken trenler ve feribotlar çalışmadı. Müzeler de 1 Mayıs nedeniyle kapalı.

    Dünyada 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları ve eylemleri sürüyor. Yunanistan'dan Güney Kore'ye, Filipinler'den İspanya'ya kadar birçok ülkede on binlerce kişi, işçilerin sorunlarını yüksek sesle dile getirmek için kitlesel gösteriler düzenliyor.

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    Etiketler:
    1 Mayıs, Güney Kore, Filipinler, Yunanistan, İspanya
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