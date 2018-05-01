Dünyadan 1 Mayıs kutlamaları

Dünyada 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları ve eylemleri sürüyor. Yunanistan'dan Güney Kore'ye, Filipinler'den İspanya'ya kadar birçok ülkede on binlerce kişi, işçilerin sorunlarını yüksek sesle dile getirmek için kitlesel gösteriler düzenliyor.
İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde artan arazi fiyatlarının, orta ve alt gelir grubundaki dar gelirli vatandaşlara yönelik konut üretimini olumsuz etkilediği bildirildi. NEF İcra Kurulu Başkanı Timur, "Arsanın, evin satış fiyatına oranı New York'ta yüzde 30'lar, İstanbul'da yüzde 50-60'lar civarında" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'de çay bahçelerinin ortalama 2 ile 2.3 dönüm olduğunu vurgulayarak, "Mutlaka sözleşmeli bir şekilde 100 dönümden aşağı olmamak kaydıyla bu alanları destekleyerek büyütmeliyiz" diye konuştu.
Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah, İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği'nin ardından Futbol Yazarları Birliği tarafından da yılın futbolcusu seçildi.
Gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday olduğunu açıkladı. Değirmenci, "Parlamenter demokrasiye, laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın" dedi.
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