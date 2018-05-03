Polisario Cephesi'nden Fas'ın 'Hizbullah desteği' iddialarına yalanlama

© Sputnik / Наталья Селиверстова Fas, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

Cephenin yaptığı ve Cezayir merkezli haber ajansı (Spsrasd) tarafından yayımlanan açıklamada, "Polisario Cephesi, kendine bağlı güçler bünyesinde yabancı askeri bir gücün ya da eğitimcilerin varlığını kesin bir şekilde yalanlamaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Polisario Cephesi'nin "kurtuluş savaşı" olarak adlandırdığı mücadelede sadece kendi ulusal kadrolarını kullandığı kaydedildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Lübnan Hizbullahı'nın Polisario Cephesi'ne desteği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinin Polisario'ya askeri eğitim ve silah yardımı sunduğu konusunda kesin ve ayrıntılı kanıtlar ortaya koyduğu" öne sürülmüştü.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" önceki gün İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.