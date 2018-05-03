Arnavutluk’tan NATO’ya üs kurma önerisi

© AFP 2018 / Arnavutluk'ta NATO merkezi açılacak

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, ABD'li mevkidaşı James Mattis'le yaptığı görüşmede ‘Rusya, Çin, İran ve Türkiye'nin Balkanlar'daki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini söyledi.

"Bölgemizin karşılaştığı çok sayıdaki tehditten endişe duyuyoruz ve NATO ile ABD'nin Balkanlar'da olup bitenlere biraz daha fazla önem vermelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diyen Xhaçka, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD'nin Arnavutluk'ta varlığını gösterme zamanının geldiğinden eminiz. ABD'nin veya NATO'nun bu varlığı, müttefiklerin bölgeyi unutmadıklarının oldukça açık bir gösterisi olurdu."

'NATO'NUN KANADI ALTINDA DENİZ ÜSSÜ'

Mattis'e Adriyatik Denizi'nin Arnavutluk kısmına, Washington ve Tiran'ın yönetiminde ve ‘NATO'nun kanadı altında' olacak bir deniz üssü kurmayı önerdiğini belirten Xhaçka, Arnavutluk ordusunun son 2 yılda eskiyen Çin yapımı silahları NATO'ya ait yeni silahlarla değiştirdiğini ve askeri ihtiyaçlar bütçesini arttırdığını vurguladı.

Arnavutluk 2009'dan bu yana NATO üyesi.