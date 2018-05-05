İsrail, BM Güvenlik Konseyi’nden 'vazgeçti'

İsrail, yarıştan çekilmesi için bir gerekçe göstermese de BM kulislerinde, Tel Aviv’e bu kararı aldıranın, kazanma şansının az olması olduğu konuşuluyor.
Reuters’a demeç veren fakat isminin gizli tutulmasını isteyen bir BM kaynağı da İsrail’in yarıştan, kazanma şansının düşük olması nedeniyle çekildiğini söyledi.
Bu, İsrail’in 15 üyeli Konsey’de geçici üye olmaya yönelik ilk girişimiydi.
Diğer taraftan İsrail’in üyelik yarışından çekilmesi, Arap ülkelerinin bu girişimi bloke etmeye yönelik çalışmalarını izliyor. Zira Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, Arap ülkelerinin, ‘İsrail’in üyeliğini bloke etmek amacıyla olabildiğince fazla ülkeyi ikna etmek için mümkün olan her şeyi yaptığını’ söylemişti.
BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ile 10 geçici üyesi bulunuyor. 10 geçici üyenin her biri 2 yıl için seçiliyor. Daimi üyeler ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in Konsey'de veto hakkı bulunurken geçici üyelerin böyle bir hakkı yok.
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