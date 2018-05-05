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    BMGK-Suriye

    İsrail, BM Güvenlik Konseyi’nden 'vazgeçti'

    © REUTERS / Brendan McDermid
    Dünya
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    İsrail, 2019-2020’de BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için Almanya ve Belçika ile girdiği koltuk yarışından çekildi.

    Benyamin Netanyahu - Şimon Peres
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    İsrail, BMGK kararı sonrası BM teşkilatlarına fon desteğini kesti
    İsrail’in BM misyonundan yetkililer, “İyi dostlarımız da dahil olmak üzere partnerlerimizle görüşmelerimizden sonra İsrail, Konsey’de bir koltuk için adaylığını erteleme kararı aldı” dedi.

    İsrail, yarıştan çekilmesi için bir gerekçe göstermese de BM kulislerinde, Tel Aviv’e bu kararı aldıranın, kazanma şansının az olması olduğu konuşuluyor.

    Reuters’a demeç veren fakat isminin gizli tutulmasını isteyen bir BM kaynağı da İsrail’in yarıştan, kazanma şansının düşük olması nedeniyle çekildiğini söyledi.

    Bu, İsrail’in 15 üyeli Konsey’de geçici üye olmaya yönelik ilk girişimiydi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Abir Sultan/Pool
    BMGK kararına uymayacağını açıklayan İsrail, tasarıyı sunan ülkelerdeki elçileri geri çağırdı
    İsrail’in çekilmesi ile Almanya ve Belçika’nın, 8 Haziran’da yapılacak oylama sonucunda 2019-2020 için Konsey’e geçici üye olarak seçilmelerini neredeyse garantiliyor.

    Diğer taraftan İsrail’in üyelik yarışından çekilmesi, Arap ülkelerinin bu girişimi bloke etmeye yönelik çalışmalarını izliyor. Zira Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, Arap ülkelerinin, ‘İsrail’in üyeliğini bloke etmek amacıyla olabildiğince fazla ülkeyi ikna etmek için mümkün olan her şeyi yaptığını’ söylemişti.

    BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ile 10 geçici üyesi bulunuyor. 10 geçici üyenin her biri 2 yıl için seçiliyor. Daimi üyeler ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in Konsey'de veto hakkı bulunurken geçici üyelerin böyle bir hakkı yok.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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