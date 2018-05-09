Putin, Forbes’un ‘en etkili insanlar’ listesinde Trump’ın önünde yer aldı

Forbes'un internet sitesindeki haberinde, Şi'nin listenin zirvesinde gösterilmesinin nedeni olarak Çin liderinin elindeki yetkiler gösterildi. Haberde, "Böyle bir kişilik kültü Mao döneminden bu yana yoktu" ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl zirvenin başında yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yıl ikinci sırada gösterildi. ABD Başkanı Donald Trump da üçüncü oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel dördüncü, dünyanın en zengin adamı olan Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos da beşinci sırada yer aldı.

Dergi, sıralamayı hazırlarken, adayların çok sayıdaki insanları etkileme yeteneğini, finansal kaynaklarını ve ellerindeki iktidarı ne kadar etkili kullandıklarını dikkate aldığını belirtti.