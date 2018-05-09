Paşinyan: Karabağ’ın uluslararası çapta tanınması Ermenistan’la birleşmesine yol açabilir

Ermenistan parlamentosunda dün başbakanlık görevine getirildikten sonra ilk olarak Dağlık Karabağ lideri Bako Saakyan ile görüşme yapan muhalif lider Nikol Paşinyan, Karabağ’a tam ve koşulsuz destek sözü verdi.

© REUTERS / Gleb Garanich Paşinyan başbakan seçilir seçilmez Karabağ'a gidiyor

Ermenistan'ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ lideri Bako Saakyan ile görüşmesinde, "Çözüm sürecini, Artsah'ın (Karabağ'ın tarihi öz adı) kendi kaderini tayin etme hakkına istinaden devam edeceğiz. Ancak çözüm sürecinin Artsah'ın katılımı olmadıkça tam olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.

Paşinyan, barış sürecinin sonuca ulaştırılamamasının nedenlerinden bir tanesinin, sürecin kendi yetersizliği olduğunu savundu.

'MÜZAKERE SÜRECİNE DEVAM ETMEYE HAZIRIZ'

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk grubunun çerçevesindeki müzakere sürecini devam etmeye hazır olduğunu hatırlatan Paşinyan, Erivan'ın sorunun tamamen barışçıl yollardan çözülmesinden yana olduğunu vurguladı.

Paşinyan, Karabağ'ın uluslararası çapta tanınmasına yoğunlaşmak için diasporanın potansiyelinin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

'AZERBAYCAN'IN SAVAŞ RETORİĞİ UZLAŞMADAN BAHSETMEYİ ANLAMSIZ KILIYOR'

© AFP 2018 / KAREN MINASYAN Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Azerbaycan'ın savaş retoriği ortamında, Karabağ çözüm sürecinde uzlaşmadan bahsetmenin anlamsız olduğuna dikkat çeken Paşinyan, "Bakü Erivan'ı, Zengezur'u, Hankendi'yi ele geçirme niyetini dile getirirken uzlaşma konusu nasıl görüşülebilir ki? Bakü, Karabağ'ın kendi kaderini tayin hakkını tanıdığı zaman uzlaşmanın istişare edilmesi mümkün olur" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ hukuken Azerbaycan sınırları içinde yer alıyor. Bölgenin kontrolü fiili olaraksa Ermeni ayrılıkçılarda bulunuyor.