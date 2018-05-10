‘Poroşenko, Almanya'nın teslimiyet belgesini imzaladı’

Televizyonun haberinde, “Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun katılımıyla Almanya’nın teslimiyet belgesinin imzalanmasına adanan Barışın İlk Dakikası eylemi” ifadesi yer aldı.

Yazı, Facebook kullanıcısı Aleksey Mustafin’in dikkatini çekti. Mustafin, Facebook hesabından Almanca yazdığı açıklamada, “Ne, Poroşenko da mı? İhtiyacımız olan bir bu kalmıştı!” dedi.

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Muhtemelen haberi hazırlayanlar, Almanya’nın teslimiyet belgesinin imzalanmasına adanan 'Barışın İlk Dakikası' eylemine Poroşenko’nun da katıldığını kastetmişlerdi ancak hata yüzünden anlam bozukluğu çıktı.

Poroşenko, Zafer Günü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, “1 milyon Ukraynalı asker olmasaydı Dünya Savaşı bitmezdi” demişti.