Ukrayna'dan futbolseverlere ‘Rusya’daki Dünya Kupası’na gitmeyin’ çağrısı

Servis Sözcüsü Oleg Slobodyan, Rusya ziyaretinin Ukrayna vatandaşları için ‘ek riskler’ taşıdığını ileri sürdü. Ukrayna televizyonu UATV’ye konuşan Slobodyan, “Orada onları kendi saflarına çekmeye ya da türlü bahanelerle gözaltına almaya çalışacaklar” dedi.

Ukrayna yönetimi defalarca yerel medyayı, Rusya’daki 2018 FIFA Dünya Kupası’nı boykot etmeye çağırmıştı. Ukrayna Ulusal Kamu Televizyon ve Radyo Şirketi Direktörü Zurab Alasaniya, Rusya’daki turnuvanın kamu televizyonunda gösterilmesinin ‘ölüm’ olduğunu söylemişti.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Dünya Kupası’nın ‘propaganda aracı’ ve ‘jeopolitik mesele’ olduğunu söylemişti. Ancak Ukrayna lideri, futbolseverlerin turnuvaya gidip gitmeme kararını kendilerinin vermesi gerektiğini belirtmişti.