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    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

    BM Genel Sekreteri: Karabağ sorununun çözümünde ilerleme olmasını umuyoruz

    © REUTERS / Ralph Orlowski
    Dünya
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    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a gönderdiği kutlama mesajında Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ilerleme sağlanmasını umduğunu ifade etti.

    Dağlık Karabağ'da bir Ermeni asker
    © AFP 2018 / Karen Minasyan
    Paşinyan: Karabağ’ın uluslararası çapta tanınması Ermenistan’la birleşmesine yol açabilir
    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a bu makama seçilmesi dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi.

    BM'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk grubunun Karabağ sorunun barışçıl müzakereler yoluyla çözümüyle ilgili çabalarını kararlı ve tutarlı bir şekilde desteklediğini belirten Guterreş, mesajına şöyle devam etti:

    'OLUMLU SONUÇLARA YOL AÇACAĞINI UMARIM'

    "Barışçıl çözüm süreci için hassas olan bu dönemde, bu çabaların daha etkili olacağını ve Güney Kafkasya'nın tüm halkları için kalıcı barışın tesis edilmesine ve refahın sağlanmasına yardımcı olacak olumlu sonuçlara yol açacağını umarım."

    Guterres ayrıca Ermenistan'daki barışçıl değişimlerin meydana geldiği bu önemli dönemde Paşinyan'ın öncülüğündeki ülke yönetiminin halkın reformların yapılması ile ilgili beklentilerini karşılamayı başaracağından, ayrıca sosyal ve ekonomik zorlukların üstesinden gelebileceğinden umutlu olduğunu ifade etti.

    Mesajda, "BM'deki Ermeni ekibi de dâhil olmak üzere Birleşmiş Milletler, bu sorunların çözümü için yardım etmeye hazır" dendi.

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    Etiketler:
    Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan
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