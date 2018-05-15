Moldovalıların büyük kısmı NATO’ya karşı

Moldova’da yapılan araştırmaya göre, Moldovalıların yarısından fazlası bugün referandum düzenlense ülkenin NATO’ya katılımına ‘hayır’ oyu kullanacaklarını belirtti.

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Kamu Politikaları Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği ‘Kamuoyu Barometresi' araştırma, Moldova vatandaşlarının yüzde 53'ü ülkenin NATO üyeliğine karşı olduğunu ortaya koydu. NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 21 çıktı.

Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 56'sı, ülkenin tarafsız statüsünü korumasını istiyor. Sadece yüzde 18'i NATO ile işbirliğini destekliyor.

Moldova Anayasası'na göre ülke tarafsız statüsüne sahip. Ancak ülke, 1994 yılından itibaren bireysel ortaklık planı kapsamında NATO ile işbirliği yapıyor. Başkent Kişinev'de NATO Bilgi Merkezi ve NATO İletişim Bürosu faaliyet gösteriyor.