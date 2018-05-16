Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’ndan Ukrayna’ya: Vışinskiy derhal serbest bırakılsın

Sputnik'e konuşan IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, "Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, üyesi olan Rusya Gazeteciler Birliği'ni destekliyor. Federasyonun genel sekreteri olarak ben dün Ukrayna yönetimini Rus meslektaşımızı derhal serbest bırakmaya çağırdım. Basın özgürlüğü Ukrayna Anayasası'nın 34. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin 10. maddesi tarafından garanti ediliyor. Demokratik ülkede, toplumu bilgilendirmek gibi mesleki görevini yerine getirmekte olan gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez" dedi.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev Rusya’dan Ukrayna’ya nota

İnsan hakları örgütü Human Rights Watch'un Avrupa ve Orta Asya Direktörü Rachel Denber, Sputnik'e açıklamasında, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Kiev'de RİA Novosti'nin Ukrayna ofisine baskısı ve Vışinskiy'in gözaltına alınmasından dolayı ‘son derece tedirgin' olduklarını dile getirdi. Kiev'den gözaltıyla ilgili derhal bir açıklama beklediklerini belirten Denber, "Ukrayna hükümeti basın ve ifade özgürlüklerine saygı duymalı" diye açıkladı.