Egemen Bağış: İsrail'in acımasız siyasetine tüm dünyanın sesini yükseltmesi gerek

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış St. Petersburg'da yaptığı konuşmada "İsrail devletinin acımasız siyasetine tüm dünyanın sesini yükseltmesi gerekir. 21. yüzyılda hiç kimse dili, dini, etlik kimliği ve düşünceleri nedeniyle öldürülmemeli. İnsanlığın insanlığını hatırlama vakti geldi" dedi.

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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yoğun destek verdiği St. Petersburg Sosyal Bilimler Üniversitesi küresel danışma kurulu üyelerinden Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış üniversitenin diğer Küresel Dostları grubu üyeleri ile birlikte yüzlerce akademisyen ve öğrenciye hitaben önemli mesajlar verdi.

Bağış "Bu kürsüden geçen sene sizlere hitap ettiğim döneme kıyasla Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler çok daha iyi bir noktada ancak dünyanın geri kalan kısmı için aynı pozitif yaklaşım maalesef yok. Bugün üç buçuk milyon Suriyeli, yarım milyondan fazla da Iraklı sığınmacı ülkelerinin acımasız diktatörlerinden kaçıp ülkemize sığınmış durumda. Filistin halkı ise İsrail devletinin acımasız sistematik baskın işkencesi ve katliamı altında inliyor. Tüm dinler insanlığa barışı, sevgiyi, hoşgörüyü öğretirken insanların din adına vahşete maruz kalmasına hep birlikte karşı çıkmalıyız. İsrail devletinin acımasız siyasetine tüm dünyanın sesini yükseltmesi gerekir. 21. yüzyılda hiç kimse dili, dini, etlik kimliği ve düşünceleri nedeniyle öldürülmemeli. İnsanlığın insanlığını hatırlama vakti geldi" dedi.

Başkanlığı İspanya Dışişleri eski Bakanı Miguel Moratinos tarafından yürütülen St. Petersburg'un Küresel Dostları grubunun toplantısında Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın yanısıra Pakistan Eski Başbakanı Şevket Aziz, Kırgızistan eski devlet başkanı Asker Aliyev, Arap Birliği eski genel sekreteri Amr Musa, İsviçre Egitim ve Bilim eski Bakanı Eric Sturdza, Rusya Sendikalar Birliği Başkanı Mikhail Shmakov ve İspanya eski Moskova Büyükelçisi Juan Antonio March, Viyana merkezli Uluslararası Gelişim Teşkilatı Başkanı Dr. Hans Köchler ve Rusya'nın önde gelen siyasetçi ve akademisyenleri konferans katılımcılarına hitap etti.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın siyaset anlayışını eleştiren Kırgızistan devlet eski başkanı Akayev ise ABD'nin İran ile nükleer anlaşmasını sonlandıran Trump'ın çok tehlikeli bir adım attığını savundu.

St. Petersburg Üniversitesi'nin Küresel Dostları grubu üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Bağış'ın İsrail'i kınama çağrısı alkışlarla karşılandı.