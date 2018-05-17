Ukrayna mahkemesi, RİA Novosti Ukrayna yetkilisine 2 ay hapis cezası verdi

Sputnik'e konuşan Vışinskiy'in avukatı Andrey Domanskiy, Herson Bölge Mahkemesi'nde yargılanan Rus gazeteciye 60 gün hapis cezası verildiğini belirtti.

Mahkemenin Vışinskiy'in 13 Temmuz'a kadar cezaevinde kalması yönünde karar aldığı ve davalı avukatının hapis cezasını farklı bir cezaya çevrilmesi yönündeki talebini reddettiği ifade ediliyor.

'KARARA İTİRAZ İÇİN TÜM HAKLI GEREKÇELERE SAHİBİZ'

Bu arada Domanskiy, karara itiraz edeceklerini söyledi. Domanskiy, "Karara itiraz edilmesi ve kararın iptali için tüm haklı gerekçelere sahibiz. Müvekkilim, kararın siyasi olduğunu düşünüyor" dedi.

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