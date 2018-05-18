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    Donald Trump ve Liu He

    Çin'e 'şımarık' diyen Trump'tan Çin'le dostluk vurgusu

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    Dünya
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    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel elçisi ve Başkan Yardımcısı Liu Hı ile bir araya geldi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: Çin ve AB çok şımarık bir hale geldi
    Donald Trump ile Liu Hı arasında perşembe günü gerçekleşen görüşmede Liu, Çin'in eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde ABD ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirterek, ticaret ve ekonomik işbirliğinin Çin-ABD ilişkilerini ileri götürmeye devam etmesini istediklerini belirtti. Liu ayrıca iki devlet başkanının ortak önderliğinde Çin-ABD ilişkilerinin büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi. 

    'İKİ TARAF DA KARŞILIKLI SAYGIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMALIDIR'

    Çin-ABD ilişkilerinin gelişmesinin önemli bir aşamada olduğunu da belirten Liu, "Her iki taraf da ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini desteklemek için karşılıklı saygıyla birlikte çalışmalıdır" dedi. 

    Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng
    © REUTERS / Thomas Peter
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    TRUMP'TAN DOSTLUK MESAJI

    Trump ise, ekonomik ve ticari işbirliğinin sürdürülmesinin her iki ülke için de önemli olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret delegasyonlarının mevcut çatışmalarla başa çıkabilmek için birlikte çalışabileceğini umduğunu söyledi. Trump ayrıca, Çin lideri Şi ile 'iyi bir çalışma ilişkisi ve kişisel dostluğa değer verdiğini' belirterek ABD-Çin ilişkilerinin sürekli gelişimini ortaklaşa ilerletmek istediğini söyledi. Trump ayrıca, Liu ile görüşmesini kişisel Twitter hesabından da "Çin'le ticaret konuşuyoruz" ifadeleriyle paylaştı. 

    Toplantıya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD ticaret temsilcisi Robert Lighthizer de katıldı.

    ÇİN'E 'ŞIMARIK' DEMİŞTİ 

    Öte yandan, yine bugün Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında başlayan ikinci tur ticaret müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasından 'şüpheli' olduğunu belirterek, "Müzakereler başarılı olacak mı? Şüpheyle bakıyorum. Çünkü Çin çok şımarık bir hale geldi" demişti.

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    Etiketler:
    görüşme, ticaret, Liu Hı, ABD Başkanı Donald Trump, Şi Cinping, Çin, ABD
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