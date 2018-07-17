Helsinki Zirvesi, İngilizce sözlüğü de histeriye boğdu: Hain kelimesinin anlamı paylaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından, İngilizce sözlük Dictionary.com da ‘sinirlerine hakim olamadı’. Sözlüğün Twitter hesabından ‘hain’ ve ‘vatansever’ kelimelerinin anlamları paylaşılarak Trump’a ‘taş atıldı’.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün Helsinki'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Moskova'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine inanmadığını söylemesi ABD'de bazı isimlerin tepkisini çekti.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Putin çok, çok güçlü

Eski CIA Başkanı John Brennan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump'ın tavrını ihanet olarak nitelendirdi. Brennan "Donald Trump'ın Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiği performans 'yüksek suçlar ve kabahat' eşiğine yükselmiş hatta geçmiştir" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu sözlerle Putin'in ‘cebinde olduğunu' gösterdiğini iddia eden Brennan "Cumhuriyetçi vatanseverler neredesiniz?" yazdı.

Brennan'ın sözlerinin ardından İngilizce internet sözlüğü Dictionary.com da durumdan kendine pay çıkardı ve Twitter'da konuyla ilgili gönderme niteliğinde paylaşımlar yaptı.

Sözlüğün hesabından ilk önce Türkçe ‘vatansever' demek olan ‘patriot' kelimesinin anlamı paylaşıldı ve "Ülkesini ve ülkesinin çıkarlarını bağlılıkla seven, destekleyen ve koruyan kimse" tanımı yapıldı.

Patriot: A person who loves, supports, and defends his or her country and its interests with devotion.



Traitor: A person who commits treason by betraying his or her country.https://t.co/Keq4fhTlRB — Dictionary.com (@Dictionarycom) 16 Temmuz 2018

Hesapta aynı paylaşımda Türkçe ‘hain' anlamına gelen ‘traitor' kelimesinin de anlamı paylaşıldı. Bu kelime için de "Ülkesine ihanet ederek hainlik eden kimse" tanımında bulunuldu.

Add…

Dictionary.com trolls Trump for misspelling collusion: "We have not found collussion either"pic.twitter.com/B2RENv0oYQ — Alamo_on_the_rise (@AlamoOnTheRise) 21 Mayıs 2018

Sözlük, daha önce Trump'ın ‘collusion' yani, ‘gizli anlaşma' kelimesini yanlış yazması ardından da ‘rol çalmaya' çalışmıştı. Sözlük, Trump'ın söz konusu kelime yerine yanlışlıkla ‘collussion' kelimesini yazdığına dikkat çekerek Tweet'inde "collusion'ı bulamadık. Ancak ‘collusion'ı (gizli anlaşmayı) bulduk" ifadesini kullanmış ve ABD başkanının Rusya ile bağlantısı olduğu iddialarına destek vermişti.