Helsinki Zirvesi, İngilizce sözlüğü de histeriye boğdu: Hain kelimesinin anlamı paylaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün Helsinki'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Moskova'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine inanmadığını söylemesi ABD'de bazı isimlerin tepkisini çekti.
Brennan'ın sözlerinin ardından İngilizce internet sözlüğü Dictionary.com da durumdan kendine pay çıkardı ve Twitter'da konuyla ilgili gönderme niteliğinde paylaşımlar yaptı.
Sözlüğün hesabından ilk önce Türkçe ‘vatansever' demek olan ‘patriot' kelimesinin anlamı paylaşıldı ve "Ülkesini ve ülkesinin çıkarlarını bağlılıkla seven, destekleyen ve koruyan kimse" tanımı yapıldı.
Patriot: A person who loves, supports, and defends his or her country and its interests with devotion.— Dictionary.com (@Dictionarycom) 16 Temmuz 2018
Traitor: A person who commits treason by betraying his or her country.https://t.co/Keq4fhTlRB
Hesapta aynı paylaşımda Türkçe ‘hain' anlamına gelen ‘traitor' kelimesinin de anlamı paylaşıldı. Bu kelime için de "Ülkesine ihanet ederek hainlik eden kimse" tanımında bulunuldu.
Add…— Alamo_on_the_rise (@AlamoOnTheRise) 21 Mayıs 2018
Dictionary.com trolls Trump for misspelling collusion: "We have not found collussion either"pic.twitter.com/B2RENv0oYQ
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