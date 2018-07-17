Trump, Putin'e Washington Capitals'ta oynayan Rus hokeyci Oveçkin'in formasını hediye etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Trump, dün Helsinki'de ilk kapsamlı görüşmesini gerçekleştirdiği Putin'e ABD ulusal Hokey Ligi ekibi Washington Capitals'ın forveti Oveçkin'in formasını ve bir hokey pakı hediye etti.
'Now the ball is in your court': #Putin hands over #WorldCup ball to #Trump during presser https://t.co/BJYb0IKir3 pic.twitter.com/u8sYBbig8g— RT (@RT_com) 16 Temmuz 2018
PUTİN DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILAN FUTBOL TOPU HEDİYE ETMİŞTİ
Melanie, yere sektiği için topu yakalayamazken yanı başında oturan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo topu yakalayarak First Lady'e vermişti.
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