Trump, Putin'e Washington Capitals'ta oynayan Rus hokeyci Oveçkin'in formasını hediye etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Trump, dün Helsinki'de ilk kapsamlı görüşmesini gerçekleştirdiği Putin'e ABD ulusal Hokey Ligi ekibi Washington Capitals'ın forveti Oveçkin'in formasını ve bir hokey pakı hediye etti.

PUTİN DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILAN FUTBOL TOPU HEDİYE ETMİŞTİ

Putin, Trump'a hediyesini basın toplantısı sırasında vermişti. Suriye konusunun tartışıldığı sırada yanında getirdiği Dünya Kupası'nda kullanılmış bir futbol topunu Trump'a uzatan Putin, "Artık top sizde" demişti. Topu 12 yaşındaki futbola büyük ilgi duyan oğlu Barron için aldığını söyleyen Trump, topu eşi Melanie'ye atmıştı.

Melanie, yere sektiği için topu yakalayamazken yanı başında oturan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo topu yakalayarak First Lady'e vermişti.