MH17 4 yıl önce bugün 298 kişiye mezar oldu: Kiev, hava sahasını kapatsaydı bu olmazdı

© REUTERS / Michael Kooren Rus Dışişleri: MH17 trajedisinin Rusya karşıtı propaganda olduğu er ya da geç anlaşılacak

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı 4 yıl önce Ukrayna'nın doğusunda bugün düştü ve içindeki 298 kişiye mezar oldu. Uluslararası soruşturmacılar, uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü ve Batı bu bahaneyle Moskova'ya karşı yaptırımlar getirdi. Ancak Moskova, şimdiye kadar olayın sonuçlarını ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen uluslararası soruşturmaya dahil edilmiş değil.

Öte yandan suçlamaları reddeden Moskova, güvenlik güçlerinin topladığı verilerin uçağın Ukrayna'ya ait bir füze tarafından ya da Su-25 uçağı ile düşürülmüş olduğunu gösterdiğini bildirdi. Radyo-teknik kontroller de Moskova'nın bu açıklamasını doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı, incelemeler neticesinde Ukrayna'ya ait Buk-M1 bataryasının radarının olaydan bir gün önce aktifleştirildiğini tespit etti ve Kiev'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde uçakla birlikte başka noktalara da saldırmış olabileceğini bildirdi.

'ZAROŞENKOYE BÖLGESİNDEN FIRLATILAN BİR FÜZE İLE VURULDU'

Rus savunma şirketi Almaz Antey'in gerçekleştirdiği incelemeler de uçağın Kiev'in kontrolündeki Zaroşenkoye bölgesinden fırlatılan bir füze ile vurulduğunu gösterdi. Rusya'nın bu bilgileri Avrupa Birliği'ne sunmasına rağmen şimdiye kadar hiçbir şey değişmedi.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke de, soruşturmada Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE UKRAYNA İLE İLGİLİ DAVA

Ölenlerin ailelerinin avukatı Aimar Gimulla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Ukrayna ile ilgili dava açtı.

Sputnik'e konuşan Gimulla, uluslararası soruşturma ekibinin çıkarımlarının, gerçek sonuçlardan bağımsız olduğunu, askeri faaliyetlerin gerçekleştiği bölgedeki hava sahasını kapatmadığı için olayın sorumlusunun Kiev olduğunu söyledi.

Gimulla "Benim açtığım dava için kimin uçağı hangi yöntemle vurduğu önemli değil. Kiev ülkenin doğusundaki hava sahasını kontrol etmediğini biliyordu, bu nedenle hava sahasını kapatması gerekiyordu. Bunu yapmayıp 298 kişinin ölmesine yol açtılar. Bu gelecekte böyle durumlarda dünyanın başka yerlerinde de hava sahalarının sorumluluğunun alınması için çok önemli" dedi.