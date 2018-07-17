MH17 4 yıl önce bugün 298 kişiye mezar oldu: Kiev, hava sahasını kapatsaydı bu olmazdı

Öte yandan suçlamaları reddeden Moskova, güvenlik güçlerinin topladığı verilerin uçağın Ukrayna'ya ait bir füze tarafından ya da Su-25 uçağı ile düşürülmüş olduğunu gösterdiğini bildirdi. Radyo-teknik kontroller de Moskova'nın bu açıklamasını doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı, incelemeler neticesinde Ukrayna'ya ait Buk-M1 bataryasının radarının olaydan bir gün önce aktifleştirildiğini tespit etti ve Kiev'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde uçakla birlikte başka noktalara da saldırmış olabileceğini bildirdi.
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Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke de, soruşturmada Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti.
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Sputnik'e konuşan Gimulla, uluslararası soruşturma ekibinin çıkarımlarının, gerçek sonuçlardan bağımsız olduğunu, askeri faaliyetlerin gerçekleştiği bölgedeki hava sahasını kapatmadığı için olayın sorumlusunun Kiev olduğunu söyledi.
Gimulla "Benim açtığım dava için kimin uçağı hangi yöntemle vurduğu önemli değil. Kiev ülkenin doğusundaki hava sahasını kontrol etmediğini biliyordu, bu nedenle hava sahasını kapatması gerekiyordu. Bunu yapmayıp 298 kişinin ölmesine yol açtılar. Bu gelecekte böyle durumlarda dünyanın başka yerlerinde de hava sahalarının sorumluluğunun alınması için çok önemli" dedi.
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