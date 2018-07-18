Libya açıklarında 165 sığınmacı kurtarıldı

© REUTERS / Tony Gentile Malta, limanlarını sığınmacı kurtarma gemilerine kapattı

Sahil güvenlik güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, devriye sırasındaki ekiplerin, motoru bozulan şişme botta bulunan 34'ü kadın, 12'si çocuk 165 sığınmacıyı kurtardığı belirtildi.

Karaboli kentinin açıklarında gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sırasında bir bebeğin cesedinin de çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, sığınmacıların denizde 60 saatten fazla aç ve susuz kaldığı aktarıldı.

Sığınmacılar arasında 2 Cezayirli, 2 Bangladeşli, 1 Mısırlının bulunduğu, diğerlerinin ise farklı Afrika ülkelerinden olduğu belirtilen açıklamada, insani ve tıbbi yardım için göçmenlerin Trablus Deniz Üssü'ne götürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, İspanyol sivil toplum kuruluşu "Proactiva Open Arms"'ın müdürü Oscar Camps, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya hükümetinin desteklediği Libya sahil güvenlik güçlerini, bir kadın ile bir çocuğu botta ölüme terk etmekle" suçladı.

Avrupa'da daha iyi yaşam şartları hedefiyle Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan yasa dışı göçmenlerin sayısında artış gözlenirken, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.