Çeçenistan: Türkiye, Çeçen gençleri eğitmeye hazır

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Eğitim ve Bilim Bakanı İsmail Bayhanov, Türkiye’deki üniversitelerin, teknik ve tıp fakültelerinde okutmak üzere Çeçenistan’dan öğrenci alımına hazırlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayşe Türkmenoğlu'nun başkanlığındaki Türk işadamları heyetinin Çeçenistan ziyaretinin sonuçlarını değerlendiren Bayhanov, "Türk tarafı, cumhuriyetimizin ihtiyaç duyduğu branşlarda Çeçen öğrencilerini üniversitelerinde eğitme programını sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı" dedi.

Söz konusu branşların mühendislik, tıp ve bilgi teknolojileri olduğunu belirten bakan, Çeçenistan'ın da Türk öğrencileri kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Bayhanov, "Türkiye ve Çeçenistan üniversiteleri ve bilim çevreleri arasında işbirliğini kurmayı kararlaştırdık. Ayrıca Grozniy'de Rus-Türk kolejinin açılma olasılığını da görüştük" diye kaydetti.

Türk yüksek ve ortaöğrenim kurumlarında Çeçenistan'dan 50'den fazla gencin okuduğu bilgisini veren Eğitim ve Bilim Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk tarafı, onların eğitimi için gereken tüm koşulları yarattı, konut sağladı, burs verdi. Bu gruba ekonomi ve hukuk fakülteleri öğrencilerini özellikle katmadık, sadece teknik branşlarda eğitim görenleri seçtik, çünkü bölge özellikle bu alanlarda personel sıkıntısı yaşıyor".

Ayrıca Türk heyetiyle, asırlardır Türkiye'de yaşayan Çeçenlerin Çeçenistan'ı ziyaret olasılığını değerlendirdiklerini aktaran Bayhanov, "Türkiye'deki Çeçen diasporasının sayısı 75 bin kişi. Onların tarihsel vatanlarını ziyareti, ataların dili ve kültürünü tanımasıyla ilgili imkanları ve işbirliğini görüştük" ifadelerini kullandı.