Dawkins’in Twitter’da tekbir için ‘agresif’ demesi tartışma yarattı

Dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi profesörü, ateist yazar Richard Dawkins'in tekbir ile ilgili bir tweeti İslamofobi tartışmalarını alevlendirdi.

Kariyeri boyunca tüm dinleri eleştiren İngiliz evrimci biyolog Dawkins Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafının altına tekbiri kilise çanı sesine göre daha agresif bulduğunu belirterek bunun kültürel yetişme tarzıyla ilgili olup olmadığını sordu.

"Bizim Ortaçağ katedrallerinden biri olan Winchester'ın hoş çanlarını dinliyorum. Agresif tınlayan Allahu Ekber'den çok daha güzel. Yoksa benim kültürel yetişme tarzım mı?" yazan Dawkins'in bu iletisi İslamofobi ve ırkçılıkla suçlanmasına neden olurken bazı kişiler ise kendisine destek verdi.

Londra merkezli Stratejik Diyalog Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırma görevlisi olan Amarnath Amarasingam, Dawkins'e "Bir park bankında güneşli bir günü Islamafobik bir şeye dönüştürmeden oturamıyorsun" yazarak tepki gösterdi.

Amarasingam'a yanıt veren bir başka Twitter kullanıcısı ise "Fobi ‘bir şeyin nedensiz korkusudur.' İslamofobi sözcüğü mantıklı değil. İslamofobi, İslam'a yönelik eleştirileri susturmak için yaratılmış bir kelime" yazdı.

Dawkins'in tweetine dair tartışmaların merkezini ağırlıklı olarak İslam'a diğer dinlere göre daha ayrıcalıklı muamele edilip edilmediği sorusu oluşturdu.

'GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRMESİ ONUN HÜRRİYETİ'

Max Waterman adlı bir kullanıcı ise Dawkins'in görüşlerini dile getirme hakkını savundu. "Agresif geldiği için bir şeyden hoşlanmadığını belirtiyor sadece. Bu onun hürriyeti. Bir önyargı değil. Bir eleştiri. Yoksa insanların dinden hoşlanmak zorunda olduğunu mu söylüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ünlü bilim adamı bugüne kadar ateist perspektiften geleneksel tüm dini kurumları hedef aldı ancak İslam hakkındaki olumsuz ve kimi zaman daha sert eleştirileri nefret söylemi suçlamalarına yol açtı.

DAWKINS'TEN İKİYÜZLÜLÜK SUÇLAMASI

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir radyo kanalı daha önce Dawkins'in kitap etkinliğini "çok sayıda insanı incittiği" iddiasıyla iptal etmişti. Dawkins ise eleştirilere bireysel olarak Müslümanları kötü görmediğinin altını çizerek yanıt verdi.

Bilim adamı Yahudilik, Budizm, Hristiyanlık hakkında sert eleştiriler yönelttiğinde sesini çıkarmayanların İslam'ı eleştirdiğinde tepki göstermesini ise iki yüzlülük olarak nitelendirdi.