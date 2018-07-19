Time, yeni sayısının kapağında Putin ile Trump'ı 'birleştirdi'

Time dergisi, 30 Temmuz'da piyasaya sürülecek sayısını Putin ile Trump'ın Helsinki'deki zirvesine ayırdı.

Diğer sayılardan farklı olarak yalnızca bir başlık atan Time dergisi editörleri, bu özel sayının başlığını 'Zirve Krizi' olarak belirledi.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 Temmuz 2018

'TRUMP BEKLEDİĞİNDEN FAZLASINI ALDI'

Time, Twitter hesabından Putin ve Trump yüzlerinin birbirleri arasındaki geçişinin yer aldığı bir animasyon da yayınladı.

Twitter mesajında, "Trump, Putin ile bir zirve istiyordu. Beklediğinden fazlasını aldı" ifadeleri kullanıldı.