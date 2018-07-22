BAE ve Çin 'kapsamlı stratejik ortaklıkta' anlaştı

"İki ülke arasında 2012'de stratejik ortaklık kurulmasından bu yana ikili ilişkilerde kapsamlı ve hızlı bir büyüme yaşandı. İkili ilişkilerin daha yüksek seviyelere çıkarılması, kapsamlı stratejik ortaklık ilişkileri kurulması konusunda anlaşmaya varıldı".
Ayrıca siyaset, ekonomi, eğitim ve askeri konular dahil 8 alandaki kapsamlı stratejik ortaklığın ayrıntılarına yer verilen açıklamada, siyasi alanda koordinasyonun, karşılıklı ziyaretlerin artırılması, siyasi istişare mekanizması tayin edilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Arapların sesinin güçlendirilmesi ve içişlerine müdahale edilmemesi konusunda desteğin sürmesinin önemine vurgu yapıldı.
Yenilenebilir enerji, su, petrol ve gaz alanlarında karşılıklı yatırımların genişletilmesi ve işbirliğinin artırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, askeri alanda işbirliğinin güçlendirilmesi, bilgi paylaşımı, terör ve nükleer silahların yayılmasıyla mücadele tecrübesi aktarımının önemli olduğu belirtildi.
Açıklamada, kültürel alanda ortak projelerin desteklenmesi ve her iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması gerektiği kaydedildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in Senegal, Ruanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yanı sıra BAE'yi de ziyaret edeceğini duyurmuştu.
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