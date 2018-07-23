Putin ile Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği’ni görüştü

Kremlin Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Avrasya Ekonomik Birliği ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldıkları kaydedildi.
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Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşme sırasında Avrasya Ekonomik Birliği ve ikili ilişkilerle ilgili konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.
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