Putin ile Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği’ni görüştü

Rusya lideri Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın, telefonda Avrasya Ekonomik Birliği ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldıkları bildirildi.

© AFP 2018 / KAREN MINASYAN Rusya’dan Ermenistan’a 200 milyon dolarlık silah satışı

Kremlin Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Avrasya Ekonomik Birliği ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşme sırasında Avrasya Ekonomik Birliği ve ikili ilişkilerle ilgili konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.