Lavrov ve Gerasimov, Merkel ile Suriye’yi görüştü

‘SURİYE GÖRÜŞMENİN ODAK NOKTASINDAYDI'
Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer de görüşme ile ilgili kararın geçen hafta Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında alındığı ve daha önce basına bilgi verilmediği açıklamasını yaptı.
Açıklamada, Ortadoğu'daki durum ve Suriye'nin görüşmenin odak noktasında olduğu kaydedildi. Ukrayna krizinin ele alındığı da aktarıldı.
‘LAVROV VE GERASİMOV, GÖRÜŞMELER İÇİN PARİS'E GİDECEK'
Öte yandan Sputnik'e konuşan Rus diplomatik bir kaynak, Lavrov ve Gerasimov'un Fransız yetkililerle Suriye'yi konuşmak için Paris'e gideceğini söyledi.
Lavrov ve Gerasimov dün de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.
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