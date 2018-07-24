Lavrov ve Gerasimov, Merkel ile Suriye’yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Taraftar Suriye’yi ele aldı.

© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev Putin'den Merkel'e: ABD ve müttefiklerinin Suriye’deki saldırısı uluslararası hukuka aykırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Gerasimov bugün Merkel ve Maas ile görüştü. Taraftar Suriye'de istikrar, göçmenlerin geri dönmesi için koşulların hazırlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi konusunu ele adı. Minsk anlaşmalarının uygulanması için Normandiya formatında yürütülen çalışmaların devam etmesi konusunda anlaşıldı.

‘SURİYE GÖRÜŞMENİN ODAK NOKTASINDAYDI'

Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer de görüşme ile ilgili kararın geçen hafta Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında alındığı ve daha önce basına bilgi verilmediği açıklamasını yaptı.

Açıklamada, Ortadoğu'daki durum ve Suriye'nin görüşmenin odak noktasında olduğu kaydedildi. Ukrayna krizinin ele alındığı da aktarıldı.

‘LAVROV VE GERASİMOV, GÖRÜŞMELER İÇİN PARİS'E GİDECEK'

Öte yandan Sputnik'e konuşan Rus diplomatik bir kaynak, Lavrov ve Gerasimov'un Fransız yetkililerle Suriye'yi konuşmak için Paris'e gideceğini söyledi.

Lavrov ve Gerasimov dün de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.