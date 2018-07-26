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02:53 26 Temmuz 2018
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    Mısır - ABD ortak tatbikatı 'Parlak Yıldız' 2017

    ABD, Mısır'a 195 milyon dolarlık askeri yardım yapacak

    Michael Battles / U.S. Air Forces Central Command Public Affairs
    Dünya
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    ABD Dışişleri Bakanlığı, 'insan hakları ihlalleri' gerekçesiyle 2017 yılında askıya aldığı Mısır'a 195 milyon dolarlık askeri yardımı yapacaklarını duyurdu.

    Parlak Yıldız Tatbikatı Mısır 2005
    © AFP 2018 / KHALED DESOUKI
    Kızıldeniz'de Mısır-ABD-Suudi Arabistan-BAE ortak deniz tatbikatı
    ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, ABD'nin Mısır'la ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğine vurgu yapılarak, "Geçtiğimiz sene içerisinde Mısır hükümetiyle ilişkilerimizi güçlendirmek için diplomatik ve ortak güvenlik kaygılarımız bağlamında yakın ilişki içerisinde olduk" ifadeleri kullanıldı.

    Bu süre içerisinde Mısır'ın ABD'nin kaygılarına "cevap verdiği" kaydedilen açıklamada, ABD'nin askıya aldığı yardımları Mısır'a tekrar yapma kararı aldığını açıkladı.

    Açıklamada, "ABD, Mısır'a yapılacak 195 milyon dolarlık askeri yardımın yapılması yönünde karar almıştır" ifadesine yer verildi.

    Mısır'a dair "bazı alanlarda kaygıların" devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu konulara ilişkin görüşmelerin de devam edeceğini belirtildi.

    ABD yönetimi, Ağustos 2017'de Mısır'daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Mısır'a yapılacak 195 milyon dolarlık askeri yardımı askıya aldığını duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Askeri yardım, Mısır, ABD
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