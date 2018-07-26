Ajanlıkla suçlanan Rusya vatandaşı Butina hakkında 12 terabayt bilgi sunulması planlanıyor

Bugün yapılan bir duruşmada konuşan bir savcı, ABD'li savcıların Butina'nın davası ile ilgili 12 terabayt bilgi sunmayı, ama bu bilgilerin çoğunu gizli tutmayı planladığını söyledi.

Kaynak "Yetkililerin elinde şimdi 4-6 terabayt veri var, bu yaklaşık 1 buçuk milyon dosyaya tekabül ediyor. Dosyaları savunmaya sunmak için hazırız. Bu birkaç gün alabilir" dedi.

Kaynak, 4-6 terabayt verinin daha olduğunu, bunların da 2 hafta içinde hazır olacağını söyledi.

Savcılık davayla ilgili kanıtların çoğunun gizli tutulmasını da talep etti. Kaynak "Bu sadece bu davada değil, başka davalarda da soruşturmanın korunmasını sağlayacak" dedi. Kaynak, sözünü ettiği ‘başka davalarla' ilgili bilgi vermedi.

ABD Bölge Hakimi Tanya Chutcan, duruşma sırasında koruyucu hüküm ve kanıtların 8 Ağustos'a kadar sunulabileceğini söyledi.

Kısa süre önce ABD'de yüksek lisans eğitimini bitiren 29 yaşındaki Mariya Butina, Rusya hükümetinin çıkarlarını desteklemek amacıyla ajanlık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla ‘yabancı ajan kanunu' (FARA) kapsamında tutuklanmıştı.