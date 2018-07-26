BRICS zirvesinde bayraklar karıştı

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen BRICS zirvesinde aile fotoğrafı çekilirken bayrak karmaşası yaşandı. Kendi ülkelerinin bayrakları önünde durması gereken liderler, başka bayrakların önünde poz verdi.

YouTube'a yansıyan görüntülerde BRICS zirvesi sırasında yaşanan bayrak karmaşası görüldü. Organizatörlerin hatası nedeniyle liderler kendi bayrakları önünde durması gerekirken, diğer ülkelerin bayrakları önünde durdu.

Durumu fark eden BRICS liderleri, yerlerini değiştirse de hata düzeltilemedi. Çin lideri Şi Cinping Brezilya'nın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi Güney Afrika'nın, Güney Afrika lideri Syril Ramaphosa Rusya'nın, Brezilya lideri Michel Temer Çin'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Hindistan'ın bayrağı önünde kameraya poz verdi.

Kullanıcılar, liderlerin ‘heyecanlandığı' yorumunda bulundu.