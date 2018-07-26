Erdoğan'ın, Putin ile BRICS zirvesindeki görüşmesi başladı: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde görüşme gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 19.55'de başladı.



Erdoğan'ın görüşmenin başında Putin'e: "(Rusya) ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor" dediği belirtildi.







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