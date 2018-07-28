Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan tutuklandı

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan’da yeni hükümet kuruldu

Koçaryan'ın avutkatı, "Mahkeme tutuklama kararı aldı. Bunun dışında hiçbir şey söyleyemem. Kalanını, yarınki basın toplantısında sunacağız" diye bildirdi.

2008'de yapılan ve Serj Sarkisyan'ın kazandığı seçimlerden sonra protestocular seçimde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle gösteriler düzenlemiş güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 10 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu seçimle Koçaryan görevi Sarkisyan'a devretmişti.

Koçaryan, ilgili soruşturma kapsamında dün Özel Güvenlik Servisi'nde ifade vermişti.

Koçaryan'a 1 Mart 2008 olayları nedeniyle anayasal düzeni yıkma suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Koçaryan ise yaptığı açıklamada suçlamaların sahte olduğunu ve gerçeklikle ilgisi olmadığını söyledi.